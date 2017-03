Ministerie: onderzoek naar behandeling tbs'er die verdachte is in dubbele hotelmoord

ARNHEM - Er komt een onderzoek naar de behandeling van de tbs'er die wordt verdacht van de dubbele hotelmoord in Arnhem. Dat meldt Nu.nl.

'Als hij inderdaad de dader blijkt dan is dat schokkend. We betuigen allereerst ons medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers, aldus de woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

'Het is belangrijk om te weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en om alle feiten op een rij te hebben. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is gevraagd om alle omstandigheden rond zijn behandeling te onderzoeken.'

Werk buiten de kliniek

De verdachte is een man van 47 die werd behandeld door de tbs-kliniek in Almere. Onderdeel van zijn behandeling zou werk buiten de kliniek zijn. Op 15 maart keerde hij niet terug naar de kliniek in Almere.

Twee doden in hotel Rembrandt

Donderdagavond werden in hotel Rembrandt in Arnhem de 71-jarige eigenaar en een dakloze vrouw van 73 dood gevonden. De tbs'er meldde zich vrijdagavond zelf op het politiebureau in Arnhem.

De tbs'er is volgens het OM in 2006 veroordeeld voor een geweldsdelict.

