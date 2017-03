Op pad met de Ridders van Gelre - 8 april popup-museum in Doesburg

Robert Jacob Gordon

DOESBURG - Zaterdag 8 april gaan we naar het wonderschone Doesburg en zetten we Robert Jacob Gordon in de schijnwerpers. In de middeleeuwse Waag opent om 10.00 uur het popup-museum 'Het Doesburg van de Gordons'.

Daarin is behalve veel aandacht voor Robert Jacob Gordon ook veel te zien over Doesburg en zijn bewoners in de 18e eeuw. Er zijn die dag verschillende activiteiten, waaronder vertellingen in en wandelingen rond De Waag. Robert Jacob Gordon reisde vanuit Doesburg naar Zuid-Afrika en deed daar verrassende ontdekkingen. Die vormen op dit moment een onderdeel van de tentoonstelling over Nederland en Zuid-Afrika in het Rijksmuseum. De Waag ligt aan de Koepoortstraat 2 in Doesburg. Parkeren: De Bleek (aan het einde van de Koepoortstraat).