NEC'er Kadioglu leidt Oranje onder 19 naar winst

HARKEMA - NEC-talent Ferdi Kadioglu heeft Oranje onder 19 langs Oekraïne geleid.

Hij zorgde voor beide treffers in de met 2-0 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd. Kadioglu benutte tien minuten voor tijd een strafschop en tekende even later ook voor de 2-0.

Oranje onder 19 heeft nu twee wedstrijden gewonnen en dinsdag tegen Griekenland volstaat een gelijkspel om kwalificatie af te dwingen voor het Europees kampioenschap. Kadioglu meldt zich woensdag weer in Nijmegen om zich voor te bereiden op de derby uit tegen Vitesse op zondag 2 april.