Bemmelse basketbaldames winnen in hol van de leeuw

Goal voor Batouwe. Foto: Omroep Gelderland

BEMMEL - De dames van Batouwe uit Bemmel hebben zaterdagavond in de bekerfinale gewonnen van de Grasshoppers uit Katwijk. Vorig jaar was de ploeg ook al de beste in de finale.

Batouw won dik in Katwijk met 85-67. De finale was uitverkocht. Onze verslaggever Leendert Keijzer volgt de wedstrijd: