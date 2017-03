Bemmelse basketbaldames winnen de beker in hol van de leeuw

Goal voor Batouwe. Foto: Omroep Gelderland

BEMMEL - De dames van Batouwe uit Bemmel hebben zaterdagavond in de bekerfinale gewonnen van de Grasshoppers uit Katwijk. Vorig jaar was de ploeg ook al de beste in de finale.

Het eerste kwart was de wedstrijd in evenwicht, maar na een korte break liep de ploeg uit Bemmel uit op de Grasshoppers. De Katwijkse dames wilden er een fysieke wedstrijd van maken en schuwden de duels niet. Na de rust kon Batouwe door goed positiespel het harde spel van Grasshoppers beter verdedigen en zo liepen de basketbaldames uit Bemmel uit na een ruimere voorsprong. Uiteindelijk stond er met nog een paar seconden te spelen een tussenstand van 85-67 op het scorebord in het voordeel van de bezoekers uit Bemmel. Nog voor het eindsignaal van de scheidsrechter brak het feest al los op de tribune onder de vele fans die uit Gelderland naar Katwijk waren meegereisd om hun dames te zien winnen. Lisanne de Jonge grijnst: 'Misschien moeten we vaker finales als uitwedstrijd spelen, dan weten we zeker dat wij de beker blijven winnen.' Onze verslaggever Leendert de Keijzer volgde de wedstrijd: