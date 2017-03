Bemmelse basketbaldames gaan voor tweede bekerwinst op rij

Goal voor Batouwe. Foto: Omroep Gelderland

BEMMEL - Voor de vierde keer op rij staan de dames van Batouwe uit Bemmel in de bekerfinale. Vorig jaar was de ploeg de beste in de finale en vanavond kunnen de dames uit Bemmel hun bekerwinst prolongeren.

In de competitie gaat het uitstekend en nemen de basketbaldames de koppositie in. Batouwe speelt tegen de dames van Grasshoppers uit Katwijk, waar de wedstrijd ook wordt gespeeld. De finale is uitverkocht. Onze verslaggever Leendert Keijzer volgt de wedstrijd: