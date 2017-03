FC Lienden speelt gelijk tegen laagvlieger HHC Hardenberg

LIENDEN - FC Lienden is er niet in geslaagd om drie punten te pakken tegen nummer één na laatst HHC Hardenberg. Op sportpark De Abdijhof werd het 1-1.

De eerste helft was grotendeels voor de thuisploeg. Toch gingen ze met een achterstand de rust in. De Hardenbergenaren begonnen sterk aan de wedstrijd en kregen in de 12e minuut een penalty na een ongelukkige handsbal van Tom van der Neut. Rob van der Leij van liet dit niet onbenut: 0-1.

Vervolgens was FC Lienden beter, maar kreeg het weinig grote kansen. In de 28e minuut waren de blauw-witten uit Lienden het gevaarlijkst via Leon Broekhof. Zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

1-1

FC Lienden kende een goed begin van de tweede helft. In de 56e minuut gaf Frank Wiafe Danquah een lage voorzet vanaf rechts. Danny van den Meiracker was er als de kippen bij en tikte van dichtbij de gelijkmaker binnen.

In het restant van het duel waren de grootste kansen voor FC Lienden. Onder andere kopte Guido van Rijn net voorlangs uit een vrije trap. Het bleef uiteindelijk bij een gelijkspel.