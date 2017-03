Wijkbewoners Dieren Noordoost ruimen zwerfafval op

DIEREN - De bewoners van de wijk Dieren Noordoost willen in de schoonste wijk van Nederland wonen. Om een begin te maken staken zaterdag de wijkbewoners hun handen uit de mouwen op de Landelijke Opschoondag.

De bewoners ruimden het zwerfaval op in hun wijk. De wijk bestaat dit jaar 40 jaar. Werkgroep Dino40 gaat daar een feestweek voor op touw zetten in september. De Landelijke Opschoondag was de aftrap van het jubileumjaar.

Wethouder Ronald Haverkamp was ook aanwezig. ‘Ik vind het super dat de bewoners van Dieren Noordoost zich hiervoor inzetten. In plaats van mopperen over zwerfvuil en hondenpoep, nemen ze het heft in eigen handen en gaan ze voor de schoonste buurt van Nederland.’