Tegenstanders herbouw donjon laten van zich horen

NIJMEGEN - Zo'n 200 tegenstanders van de herbouw van de donjon in Nijmegen hielden zaterdag een demonstratie.

Elf jaar geleden sprak een meerderheid van de Nijmegenaren zich in een referendum uit voor de herbouw van de middeleeuwse toren in het Valkhofpark. Nu de bouw eindelijk lijkt te beginnen, roeren de tegenstanders zich opnieuw.

De betoging was een initiatief van Nijmegenaar Huub Bellemakers, actief voor GroenLinks. Hij spreekt van een neptoren. 'Niemand weet hoe het eruit zag. Wat ze nu gaan neerzetten, is per definitie kitsch. Bescherm het mooiste park van Nederland!'

Bij de donjon komt een bed and breakfast. Ook komen er expositieruimten, een informatiecentrum en vooral veel horeca.

