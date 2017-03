Verdachte hotelmoord Arnhem is voortvluchtige tbs'er

ARNHEM - De man van 47 die verdacht wordt van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man en een vrouw in Arnhem, is een voortvluchtige tbs'er. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De man verrichtte in het kader van zijn tbs-behandeling werk buiten de kliniek. Op 15 maart keerde hij niet terug naar de kliniek in Almere.

Donderdagavond werden in het voormalige hotel Rembrandt aan de Patersstraat de 71-jarige eigenaar en een vrouw van 73 zonder vaste woon- of verblijfplaats dood gevonden. Mogelijk verbleef de verdachte zeer korte tijd in het voormalige hotel, zegt het OM.

De man kwam tijdens het onderzoek van de politie in beeld als verdachte van de hotelmoord. Vrijdagavond meldde hij zich op het politiebureau aan de Beekstraat in Arnhem.

In 2006 veroordeeld voor geweldsdelictt

De man is volgens het OM in 2006 veroordeeld voor een geweldsdelict. Het OM wil geen details geven over de veroordeling of over zijn tbs-behandeling.

