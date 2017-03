Man wordt wakker van inbrekers

WADENOIJEN - Drie mannen zijn vrijdagavond aangehouden, nadat ze in een woning in Wadenoijen bij Tiel betrapt waren door de bewoner.

Die lag een dutje te doen en werd wakker van een man met een zaklamp. Hij sprak de inbrekers aan en die gingen er toen meteen in hun auto vandoor.

Door een goed signalement konden de verdachten even later worden aangehouden. In de auto vond de politie inbrekersgereedschap en spullen die mogelijk waren gestolen. De verdachten zijn een 21-jarige man uit Zeist en twee mannen van 24 uit Nieuwegein.