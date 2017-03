Oud-baanwielrenner Leo Peelen overleden

Foto: screenshot Omroep Gelderland

APELDOORN - Oud-baanwielrenner Leo Peelen is onverwachts overleden. Hij was 48 jaar. Na afloop van een baanclinic werd hij vrijdagavond dood gevonden in de catacomben van Omnisport in Apeldoorn, meldt wielerbond KNWU.

Arnhemmer Peelen won in 1988 zilver op de puntenkoers tijdens de Olympische Spelen in Seoul (Zuid-Korea). Op het WK in Lyon in 1989 veroverde hij brons. Na zijn wielerloopbaan bleef Peelen actief in de wielersport. Ten tijde van zijn overlijden was hij voorzitter van de commissie Baansport van de KNWU. Wielrennen zat in de familie Het wielrennen zat in de familie, vertelde Peelen in 2014 in het Omroep Gelderland-programma Clubgenoten. 'Het begint al bij mijn vader, begin jaren 50. Bij ons thuis stonden een stel bekers op de kast. Mijn broer ging fietsen en ik zag hem een paar keer met mijn vader weggaan.' En dat wilde Leo ook. 'Het ging niet om het fietsen, maar om bij mijn vader in de buurt te zijn. En als je eenmaal het bacil hebt, blijft het tieren.' Leo Peelen in 2014 in het tv-programma Clubgenoten: