Guusje van 8 schrijft brief aan 'Meeneer Wilders'

DOETINCHEM - De 8-jarige Guusje Mendels uit Doetinchem heeft een brief gestuurd aan PVV-leider Geert Wilders. 'Maak geen grenzen en wees lief voor iedereen', schrijft ze.

Waarom een brief Guusje? 'Omdat ik het niet goed vind wat-ie doet. Hij moet geen grenzen bouwen', zegt ze tegen Omroep Gelderland.

'Beste Meeneer Wilders', schrijft Guusje. 'Tja vluchtelingen buiten te sluiten om geld is niet goed. Geld is niet het belangrijkste van Nederland, dus sluit ze niet uit ons land.'

Zelf bedacht

Volgens Guusje was de brief een idee van haar moeder, maar die bezweert dat Guusje uit zichzelf in de pen klom. 'Het is een heel bescheiden meisje', zegt moeder Heidi. 'Ze heeft het echt zelf bedacht. Ze zat na het turnen op een hekje naast een Syrisch meisje. Ik zei toen dat er een meneer was die zulke meisjes wil terugsturen. Guusje vroeg toen wie die meneer is. Ik zei: meneer Wilders. Op haar kamer heeft ze toen een brief geschreven.'

Guusje heeft de brief vrijdag op de bus gedaan. 'Dat was best wel eng, met die auto's.' Ze hoopt dat haar brief wat uithaalt. 'Dat-ie daarmee gaat stoppen. Het moet niet gaan om het geld. Ik wil dat iedereen lief voor elkaar is, wat je ook denkt.'

De brief van Guusje: