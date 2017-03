Jongens ontmaskeren pedofielen op YouTube

APELDOORN - Vijf jongens uit Apeldoorn plaatsen sinds kort filmpjes op YouTube waarin ze pedofielen ontmaskeren. Dat melden zaterdag dagblad de Stentor en het AD.

De jongens praten met mannen via een chatroom en spreken vervolgens af waarna ze de confrontatie aangaan.

In een van de filmpjes op het videokanaal Betrapt is een man te zien die denkt met een minderjarige jongen een afspraak te hebben. 'Ik had al zo'n vermoeden', zegt de onherkenbaar gemaakte man. 'Ik heb er heel erg veel spijt van. Ik had het ook niet moeten doen.'

Man heeft dildo bij zich

De bewuste man in het filmpje heeft onder meer een dildo bij zich. Uiteindelijk laten de jongens hem gaan. In een ander filmpje is te zien hoe bij een andere man de politie wordt ingeschakeld.

Het laatste filmpje op het kanaal staat online sinds dit weekend. Het betreft een man van 55, die Jaap heet. Wanneer hij bij een supermarkt oog in oog met de camera komt te staan, springt hij in zijn auto en gaat ervandoor.

Man doet toch zijn verhaal

Later zoekt hij alsnog contact om, onherkenbaar, zijn verhaal te doen. 'Van de ene kant dacht ik dat er een stukje humor van jullie achter zat', aldus Jaap. 'Ik ben fout, enorm fout, dat geef ik toe. Ik vind het vervelend dat ik gefilmd ben. Ik ben 30 jaar jeugdtrainer geweest.'

Een van de jongens zegt in hetzelfde filmpje dat ze de man laten gaan, 'omdat de politie niet achter ons staat'.

In een reactie in het AD zegt het Openbaar Ministerie deze vorm van burgeropsporing niet toe te juichen. 'Het is voor iedereen veiliger als de politie het doet, die is hierin gespecialiseerd', zegt een woordvoerster. Justitie gaat de video's bestuderen en bekijken of sprake is van strafbare feiten.

Zie ook: Artikel op website van de Stentor