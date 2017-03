Auto brandt uit in Arnhem

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Een geparkeerde auto aan de Parkstraat in Arnhem is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand. De politie sluit brandstichting niet uit.

De brand in het Spijkerkwartier werd iets na 4.00 uur ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet meer voorkomen dat de auto werd verwoest. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.