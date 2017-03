Middelhoff nieuwe schouwburgdirecteur in Nijmegen

Foto: Wikipedia

NIJMEGEN - De Stadsschouwburg en de Vereeniging in Nijmegen hebben een nieuwe directeur. Het is Eva Middelhoff (45), die nu nog directeur-bestuurder is van Cool Kunst en Cultuur in Heerhugowaard.

Middelhoff is de opvolger van Anne Marie Kalkman die vorig jaar na een ziekbed overleed. Ze woont in Alkmaar, maar gaat parttime in Nijmegen wonen. Sinds het overlijden van Kalkman was Bart Vaessen interim-directeur van de Nijmeegse Stadsschouwburg en de Vereeniging. Middelhoff begint in Nijmegen medio juni. Zie ook: Schouwburgdirecteur Kalkman overleden