Vuur laait op bij Plukon

Foto: ANP

WEZEP - De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw moeten blussen bij pluimveeverwerker Plukon in Wezep. Nadat daar vrijdagmiddag brand was uitgebroken, laaide na middernacht het vuur op.

De problemen begonnen vrijdag na het middaguur, bij een transportband op de afdeling ordervoorbereiding. De brand sloeg daarna over naar het plafond. Het personeel werd geëvacueerd. Zo'n 100 à 150 medewerkers moesten naar een sporthal in de buurt. Hoe groot de schade van de brand van afgelopen nacht is, moet blijken uit onderzoek. Voor zover bekend zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Verder bleef de rookontwikkeling beperkt. Zie ook: Nog dagen lang schoonmaken na brand bij Plukon