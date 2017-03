Verkeerslicht finaal aan gort gereden op A30

VOORTHUIZEN - Op de kruising van de A30 met de afrit van de A1 is vrijdagavond een ongeval gebeurd. Hierbij waren twee auto's betrokken. Een van de wagens kwam tegen een verkeerslicht tot stilstand. Het verkeerslicht liep hierbij forse schade op.

De weg richting Nijkerk/Apeldoorn was daardoor enige tijd afgesloten. Ook de afrit A1 richting Ede was tijdelijk niet begaanbaar.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Ook is onbekend of er gewonden zijn gevallen.