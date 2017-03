Komende nacht gaat de zomertijd in en dat is hard werken voor Berend

ARNHEM - De zomertijd gaat dit weekend in. De klok gaat een uurtje vooruit. Dat betekent zondagochtend met een uurtje minder slaap wakker worden en in de avond blijft het een uurtje langer licht.

De zomertijd gaat in de nacht van zaterdag op zondag om 02.00 uur in. De klok springt op dat tijdstip een uurtje vooruit naar 03.00 uur, waardoor de nacht korter is dan normaal. Vooral het uurtje langer licht in de avond is voor veel mensen prettig.

Berend is er maar druk mee

Sommige mensen zijn wel heel druk met de zomertijd. Berend Bruijnes uit 't Harde bijvoorbeeld. Deze 73-jarige verzamelaar heeft inmiddels zo'n 200 klokken in zijn huis hangen. In zijn slaapkamer, woonkamer en hal. Overal hangen ze.

De verzameling begon in 2011 nadat zijn vrouw was overleden. Bruijnes: 'Mijn vrouw had dit nooit toegelaten, maar ik vind het gewoon mooi.' Het begon met een klok die hij kocht op een rommelmarkt in Doornspijk voor 2,50 euro. Die klok doet het nog steeds.

Vervolgens hing zijn hele huis in rap tempo vol. Zo vol dat hij er zelfs een paar buiten en in de schuur moest hangen, omdat er binnen geen plek meer is.

Getikt van de klokken

Vrijwel alle klokken lopen en dat zorgt soms wel voor een enorm lawaai. Bruijnes: 'Als ik soms 's avonds tv zit te kijken en ik wil wat volgen, dan moet ik wel even geduld hebben omdat al die klokken dan slaan. Maar gelukkig hebben we ondertiteling, hè.'

Sommige mensen zeggen tegen Berend dat hij getikt is, dat hij zoveel klokken heeft. Wordt hij er niet gek van? 'Nee, ik vind het gewoon prachtig! Als er een klok stilstaat dan merk ik dat vrijwel meteen', aldus de verzamelaar.