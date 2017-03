250 mensen zoeken naar verstopte munten in Baak

BAAK - Het wordt vast een bijzonder gezicht zaterdag op het complex van voormalig amateurvoetbalclub Baakse Boys. Maar liefst 250 personen struinen dan met scheppen en metaaldetectors het veld in Baak af op zoek naar onder meer verstopte munten.

De wedstrijd wordt gehouden door The Coinhunters Company. Het doel is om in vier uur tijd zo veel mogelijk in de grond verstopte zilveren spullen te vinden.

De winnaar krijgt een zilveren munt van één kilo.

