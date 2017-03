Ongekend productieve Achilles'29-vrouwen boeken eindelijk weer zege

GROESBEEK - De vrouwen van Achilles'29 hebben vrijdagavond na drie nederlagen op rij eindelijk weer een overwinning geboekt. De ongekend productieve Groesbekers waren in eigen huis met liefst 5-0 te sterk voor sc Heerenveen. Het was de eerste keer dit seizoen dat Achilles'29 meer dan drie keer scoorde in één wedstrijd.

De thuisploeg was getergd na nederlagen tegen ADO Den Haag (0-5), PSV (2-0, in beker) en Ajax (6-1). Het team van vertrekkend trainer Judith Thijssen schoot vrijdag dan ook uit de startblokken.

Eerst was het Yvette Derks die Achilles'29 al na zeventien minuten op voorsprong bracht. Nog binnen het half uur verdubbelde Bonita Theunissen de score: 2-0.

In de tweede helft gingen de Groesbeekse vrouwen vrolijk verder. Nog geen vijf minuten na de rust scoorde Melanie Bross de 3-0. Niet veel later mocht ook Sophie Cobussen delen in de doelpuntenvreugde. Nena Hopmans bepaalde uiteindelijk de eindstand op 5-0.

Ongekend productief

De Groesbeekse doelpuntenproductie deze vrijdag was ongekend. Te meer omdat het de dames voor deze speelronde nog niet eerder gelukt was om vaker dan drie keer in één wedstrijd te scoren. Sterker nog: tot vandaag hadden de Achilles'29-vrouwen pas veertien keer gescoord in de eredivisie.

Ondanks de overwinning blijven de Achilles'29-vrouwen voorlaatste (nummer 7) in de eredivisie voor vrouwen. Het verschil met tegenstander sc Heerenveen is wel verkleind tot twee punten (13 om 15). Het verschil met nummer laatst PEC Zwolle - dat verrassend met 4-3 won van Telstar - blijft vier punten.

