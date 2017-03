Nijmeegse shorttracker Teun Boer wil naar de top

NIJMEGEN - Shorttracken wordt een steeds grotere sport in Nederland. En Nijmegenaar Teun Boer wil daarin de absolute top halen.

Hij komt nu nog uit in de B-categorie. "Ik ben vorig jaar al tweede geworden op het NK op de 500 meter, mijn favoriete afstand. En ik doe al mee aan de Europacup."

Boer verkoos het shorttracken al vroeg boven het lange baanschaatsen. "Ik werd gevraagd om met de jeugdwedstrijden mee te doen. Ik weet nog wel dat ik eerst mijn zwemles af moest maken en dat heb ik toen ook gedaan. Daarna mocht ik gaan shorttracken Het is wel gevaarlijk. Flink duwen en trekken, maar er staan kussens langs de boarding. Als je valt, moet je daar met je rug tegenaan komen en niet met je schaatsen, want dan kun je een enkelblessure oplopen."

Het Triavium in Nijmegen sluit, maar voor Boer zitten de trainingen er zeker nog niet op. "Er zijn een paar ijsbanen in Nederland met zomerijs. Ik ga verder in Dordrecht en daar kan ik nog beter trainen aan mijn techniek. Laatst was het WK in Nederland. Ik heb nog op dat ijs geschaatst om het te testen. Ik vond het hartstikke mooi en het is een geweldige promotie, want het shorttracken wordt steeds groter."