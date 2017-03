Bouw stal met 1200 mestkalveren uitgesteld

LIEVELDE - Er mag voorlopig nog niet begonnen worden met de bouw van een stal voor 1200 mestkalveren in Lievelde. De Raad van State heeft het wijzigingsplan - dat de bouw mogelijk moest maken - geschorst. Dat meldt de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) op haar website.

De Raad van State concludeerde dat er eerst 'een aantal zaken moet worden uitgezocht' voordat een definitief oordeel geveld kan worden over de komst van de stal.

Ook moet de gemeente Oost Gelre (waar Lievelde onder valt) inzichtelijk maken of er rekening is gehouden met de belangen van de naastgelegen ecologische boerderij van John Arink.

Petitie

Over de bouw van de grote kalverenstal is al enige tijd veel te doen. In januari 2016 overhandigde de GNMF een petitie met ruim 2.300 handtekeningen aan de gemeente. Hiermee sprak de federatie haar steun uit aan Arink. Zijn ecologische boerderij zou worden bedreigd door de stal.

De beslissing van de Raad van State is opvallend, omdat diezelfde instantie in december de bezwaren van GNMF en Arink ongegrond verklaarde. Toen besliste de Raad van State dat er terecht een natuurbeschermingsvergunning was verleend aan het bedrijf dat de stal wil bouwen.

Zie ook: