Er op uit in de natuur: Landelijke Opschoondag

Ook dit weekeinde is er weer voldoende te ondernemen in de Gelderse natuur. We hebben een paar suggesties voor u op een rij gezet.

Landelijke Opschoondag

Overal in Nederland gaan mensen zaterdag zwervuil opruimen. Het is een terugkerend evenement van de Supporters van Schoon, waarbij vrijwilligersorganisaties, scholen en verenigingen gevraagd worden mee te werken tegen zwerfvuil. Ook in Gelderland zijn tientallen evenementen. \

Wanneer: 25 maart

Waar: Bij u in de buurt

Meer informatie: Landelijke opschoondag



Foto:Mark Wolvenne

Weidevogels in concert

Op 25 maart is de dag van de première! Een documentaire over weidevogels in natuur- en agrarisch gebied het Binnenveld, tussen Wageningen en Rhenen. Deze première is extra bijzonder door live muziek van het Symfonisch Blaasorkest van muziekvereniging Ons Genoegen Rhenen.

Wanneer: 25 maart

Waar: Rhenen

Meer informatie: Ons genoegen

Wandeling door Park Klarenbeek

IVN-Arnhem nodigt je uit voor een wandeling door park Klarenbeek en de directe omgeving De natuurgidsen zullen aandacht besteden aan het oorspronkelijke landgoed en de vraag waarom het is “opgeknipt”. Ze vertellen over hoe het huidige park is ontstaan, hoe het in het bezit van de gemeente Arnhem is gekomen en wat de waarde van dit park is voor de natuur. Het wordt een spannende wandeling door een gebied met een bewogen geschiedenis.

Wanneer: 26 maart

Waar: Arnhem

Meer informatie: IVN Arnhem