Harry Potter twittert met Anne Frank; nominatie Gelderse leraar Nederlands

ARNHEM - Henk ter Haar, docent aan scholengemeenschap Guido de Bres in Arnhem, is genomineerd als 'Beste leraar Nederlands'. In deze verkiezing van het Radio 1-programma 'de Taalstaat' gaat hij de strijd aan met elf andere topdocenten. De winnaar wordt 20 mei bekendgemaakt.

'De nominatie is heel leuk', vertelt hij in De Week van Gelderland van Omroep Gelderland. 'Ik wil heel graag dat mijn vak een positieve uitstraling krijgt. En deze nominatie past daar mooi bij.'

Luister hier het hele interview met docent Henk ter Haar:

Harry Potter en Anne Frank

Het geheim van Ter Haar is dat hij de leerlingen met hun handen laat werken en dingen laat doen. Zo had hij een project waarbij de kinderen een Twitterpersonage moesten maken van een hoofdpersoon uit een boek. Die personages gingen elkaar dan volgen. En zo kon het komen dat bijvoorbeeld Harry Potter via Twitter een vraag stelde aan Anne Frank.

'Op deze manier gaat een boek anders leven bij de kinderen. Ze leven zich op deze manier beter in in hun hoofdpersoon en verwoorden wat die persoon zou kunnen vertellen', legt Ter Haar uit.

De kinderen zijn in ieder geval blij met hun leraar. 'De meeste leraren en leraressen volgen heel suf hun lesboek. Meneer Ter Haar maakt het veel leuker', vertelt leerlinge Renate. 'Eerst had ik niet altijd zin in Nederlands. Nu vind ik het juist leuk', vult klasgenootje Sam aan.

Resultaten

Of de kinderen ook betere resultaten halen door deze methode, is niet bekend. Ter Haar: 'Dat is ook moeilijk te meten. Vorig jaar hebben in ieder geval alle leerlingen die hun Nederlands examen hebben gedaan, prima resultaten gehaald. Dus ze worden er zeker niet minder door.'

Van de twaalf kandidaten vallen er 6 mei negen af. Demissionair minister van Onderwijs Jet Bussemaker maakt op 20 mei bekend wie van de drie overgebleven kandidaten zich 'Beste leraar Nederlands' mag noemen.