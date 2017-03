Monument onthuld 75 jaar na neerstorten Britse bommenwerper

ETTEN - Precies 75 jaar na het neerstorten van een Britse bommenwerper in de Achterhoekse buurtschap Rafelder bij Etten is een monument onthuld. Bij de crash kwamen alle zeven bemanningsleden om het leven.

Op 26 maart 1942 is het Stirling-vliegtuig van de RAF op de terugtocht van een bombardement in het Ruhrgebied. Een Duitse Messerschmitt-nachtjager raakt het vliegtuig, terwijl het nog boven Duitsland vliegt. De Duitse piloot blijft het al brandende toestel achtervolgen en beschieten.

'Brandende trein in de lucht'

Veel Ettenaren zijn 's avonds getuige van de dramatische laatste seconden. 'Een brandende trein in de lucht', zeggen ze. Het toestel scheert over Etten en verliest een vleugel, die neerkomt op een boerderij aan de Tappenweg. De boerderij vat vlam en brandt deels af. De 26-jarige piloot Geoffrey Heard springt uit het vliegtuig en komt in een weiland terecht. Hij overleeft zijn val niet.

De Stirling stort uiteindelijk pal voor een huis neer. De crash kost het leven van John Henry Abel Chapman (34), Thomas Kenneth Haynes (23), Edward Leslie Belk (20), Ivor Bertie Dopson (20), Donald Esmond Alan Rendtorff (22) en Howard Inman (32). De gehele bemanning ligt begraven op het R.K. kerkhof in Gendringen

'Monument herinneringsplek en eerbetoon'

De Ettense Molenstichting en Comité Dorpsbelangen Etten willen dat de herinnering blijft, ook voor volgende generaties. Zij namen het initiatief voor een monument. Voor Toon Helmes uit Etten, de ontwerper van het monument, is het meer dan een herinneringsplek alleen: 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dat was toen in de Tweede Wereldoorlog zo en dat is vandaag de dag nog steeds het geval. Het monument is een eerbetoon aan allen die vielen voor onze vrijheid. Een plek van bezinning, educatie en inspiratie.'

Bij de onthulling en herdenking waren zo'n 20 nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden aanwezig.