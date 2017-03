Pas op! Zaterdagavond wordt het donkerder dan anders!

NIJKERK - Zaterdagavond gaan veel lichten in Gelderland uit. Miljoenen mensen en organisaties ter wereld doen dan mee met Earth Hour, een evenement van het Wereld Natuur Fonds.

2,5 biljoen tweets

Onder andere de gemeente Nijkerk werkt mee aan de actie, die is bedoeld om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde. Overal ter wereld gaan op hetzelfde tijdstip de lichten een uur lang uit. Daardoor golft de actie als het ware over de wereld. Het Wereld Natuur Fonds roept iedereen op om het licht een uur lang uit te doen en daar ook op social media aandacht aan te besteden. Vorig jaar resulteerde dat in onder andere 2,5 biljoen tweets met de hashtag #earthhour.

Gelderse lichten doven

Omdat de actie vooral individueel verloopt, is niet precies bekend waar het donker gaat worden zaterdagavond. In Gelderland wordt het in ieder geval in Nijkerk, Wageningen en Arnhem een stukje donkerder. De verlichting van het stadhuis van Nijkerk gaat uit, maar ook verschillende kerken en de fontein worden donker. In Arnhem kunnen kinderen en hun ouders een 'speurtocht naar het licht' ondernemen en ook in Wageningen zullen een aantal lichten doven. Volgens Maureen Veurman van het Wereld Natuur Fonds is er in Nederland wel een kleine dip in het energieverbruik te zien tijdens het bewuste uur: 'Maar dat is niet genoeg om echt zoden aan de dijk te zetten: Daarvoor moeten we het niet doen. Maar wel voor de signaalfunctie. Het is echt een roep om aandacht voor de klimaatverandering.'