Grote asielzoekersopvang in Zevenaar van de baan

ZEVENAAR - Er komt geen Gezamenlijke Vreemdelingenlocatie (GVL) in Zevenaar. Dat hebben onder andere het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) vrijdag medegedeeld aan het Zevenaarse college van burgemeester en wethouders. De IND blijft wel in Zevenaar.

De opvanglocatie in Zevenaar zou een soortgelijke opvanglocatie worden als in het Groningse Ter Apel. Met als verschil dat er in Zevenaar geen aanmeldcentrum zou komen. Het plan was om 750 asielzoekers op te vangen op het voormalige BAT-terrein in Zevenaar.

Naast de IND en het COA was ook de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) betrokken bij deze opvanglocatie. De locatie zou meerdere jaren in Zevenaar blijven.

Minder asielzoekers

Volgens de gemeente trekt het COA de plannen terug, omdat het aantal asielzoekers dat ons land in komt afneemt. Daarnaast zijn er financiële redenen voor het besluit. Het Zevenaarse college van burgemeester en wethouder betreurt het dat er geen GVL komt. Veel inwoners en ondernemers zaten niet te wachten op een opvang met 750 vluchtelingen. Ze waren bang voor overlast en onrust in het stadscentrum.

De IND die al in Zevenaar zit, blijft dus wel behouden. Het college is blij dat daarmee de werkgelegenheid behouden blijft. Bij de IND werken ruim 200 mensen.

