Vrouw rijdt onder invloed met carnaval en moet boete betalen

NIJMEGEN - Een 45-jarige vrouw uit Nijmegen heeft vorig jaar tijdens carnaval iets te diep in het glaasje gekeken en kroop ook nog eens achter het stuur. Ze veroorzaakte vervolgens een ongeluk en mag daarom nu zes maanden niet rijden. Ook moet ze 1000 euro aan boetes betalen.

De vrouw krijgt de straf voor het rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Dit omdat ze vorig jaar in Millingen aan de Rijn in botsing kwam met een fietser, dit voorval gebeurde nadat zij eerst met haar auto tegen de stoep was gereden.

Uiteindelijk bleek de Nijmeegse ruim twee en een half keer zo veel te hebben gedronken als toegestaan. De vrouw werd vrijgesproken voor het veroorzaken van het ongeluk, omdat niet precies kan worden vastgesteld hoe dat is gebeurd.