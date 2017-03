CWZ opent één afdeling na MRSA-besmetting

NIJMEGEN - Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen heeft vrijdag een van de twee afdelingen geopend waar de MRSA-bacterie was aangetroffen.

Afdeling B44 is inmiddels MRSA-vrij, laat het ziekenhuis weten. B44 neemt daarom nu weer patiënten op zonder speciale preventiemaatregelen.

Op de andere getroffen afdeling (C44) zijn nog uitgebreide infectiepreventie maatregelen van toepassing.

De bacterie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Besmetting met MRSA kan ernstige gevolgen hebben voor mensen met een flink verminderde weerstand. Patiënten kunnen infecties oplopen die overigens goed te bestrijden zijn.

Aanvullende maatregelen

Om nieuwe besmetting in het CWZ en/of andere zorginstellingen te voorkomen, worden alle patiënten gescreend die in de periode van 1 februari tot 16 maart op afdelingen B44 en C44 opgenomen zijn geweest .

Deze patiënten ontvangen vandaag of morgen een brief met een kweeksetje. Hiermee kunnen zij een kweek afnemen en deze terugsturen naar CWZ. In de brief staan verdere instructies om de controle kweken af te nemen.

