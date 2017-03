Politie zoekt getuige op scooter vanwege Arnhemse hotelmoord

ARNHEM - De politie zoekt een man op een scooter die donderdagavond rond 19.30 uur vanaf de Patersstraat over de Jansbuitensingel in Arnhem reed, dit in verband met de man en de vrouw die dood zijn gevonden die in hotel Rembrandt.

De politie denkt dat deze man een belangrijke getuige kan zijn. Maar ook roept de politie andere getuigen op om zich te melden als zij donderdagavond in de buurt van het hotel zijn geweest. Wie zijn de man en de vrouw? De politie wil nog niet naar buiten brengen wie de man en de vrouw zijn die in het hotel zijn gevonden. Dit omdat de families van de slachtoffers nog niet op de hoogte zijn gebracht. Het is overigens nog niet duidelijk in welke relatie de man en de vrouw ten opzichte van elkaar stonden. De twee zijn door een misdrijf om het leven gekomen, zo meldt de politie. Hondjes weggebracht In het pand werd ook een aantal honden aangetroffen. Deze dieren zijn opgehaald door de dierenambulance en naar een goed onderkomen gebracht, meldt de politie. Zie ook: Doden in hotel door misdrijf

