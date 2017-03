Werkstraf voor oplichtende 'piloot'

ARNHEM - Een 42-jarige Nijmegenaar is vrijdag veroordeeld voor het oplichten van zes vrouwen. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van negen maanden en een werkstraf van 180 uur.

De man deed zich op datingsites voor als piloot of ambulancemedewerker en ging zo relaties aan met zijn slachtoffers. Daarna maakte hij hen met smoezen geld afhandig, bijvoorbeeld door te beweren dat zijn portemonnee was gestolen of dat zijn pinpas was geskimd, waardoor hij zonder geld zou zitten.

Ook gebruikte hij de gegevens van zijn vriendinnen om spullen te bestellen.

De rechtbank heeft er bij het bepalen van de straf rekening mee gehouden dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij moet aan drie vrouwen wel in totaal ruim 5300 euro schadevergoeding betalen.