Hondje Jill flipt nog steeds na drinken XTC-afval: 'Ze loopt alleen maar rondjes'

EDE - Het gaat nog altijd niet goed met de hond die donderdag XTC-afval dronk op een zijweg van de Woutersweg in Ede. De 8-jarige golden retriever Jill heeft al 24 uur niet geslapen en loopt steeds rondjes.

'Ze is heel druk en obsessief bezig. Ze heeft het goed te pakken van de XTC', zo vertelt haar baasje Marianne van der Pijl. 'Ik zag gister drie plassen liggen toen we gingen wandelen en daar willen mijn honden nog wel eens van drinken. Toen ik ze bij me wilde roepen zag ik Jill op haar rug liggen, ik vond dat vreemd.'

Eenmaal weer thuis rook het heel chemisch, zegt Van der Pijl. Ik besloot naar de dierenarts te gaan, want Jill was heel onrustig. Ze was rondjes aan het lopen, aan het neervallen en aan het likken en bijten aan de poten. Ik kreeg ook geen contact meer met haar, ze stuiterde van links naar rechts.'

Koelen en laten braken

De dierenarts vond het maar een raar verschijnsel en zag dat Jill heel snel verslechterde. Daarom werd het hondje van Marianne bijvoorbeeld gekoeld en kreeg ze spuiten om te braken. Ook moest ze aan het infuus.

Al met al heeft dat na 24 uur nog weinig zin gehad. 'We gaan zo weer terug naar de dierenarts. Ik krijg nog altijd geen contact met haar, ik maak me daar best zorgen om. Diegenen die dit hebben gedaan zijn een stelletje malloten', zo besluit Van der Pijl.

