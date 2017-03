Nog dagenlang schoonmaken na brand bij pluimveeverwerker Plukon

Foto: Stefan Verkerk Foto: Omroep Gelderland

WEZEP - De brand bij pluimveeverwerker Plukon in Wezep is onder controle. Het schoonmaken duurt waarschijnlijk nog dagen, denkt de veiligheidsregio. 'In het hele pand zit een dikke roetlaag.'

De binnenbrand ontstond even voor 12.30 uur, bij een transportband bij de afdeling ordervoorbereiding. De brand sloeg daarna over naar het plafond. Het personeel werd geëvacueerd. Zo'n 100 à 150 medewerkers, veelal in witte pakken, werden in een sporthal in de buurt opgevangen. Veel rook in pand Omdat er in het pand veel rook hing, was het lastig om de brandhaard te vinden. Brandweerlieden zagen lange tijd nauwelijks een hand voor ogen. Een woordvoerster van Plukon zegt dat een deel van de productie naar andere locaties wordt overgeheveld. 'Zodat onze klanten er zo min mogelijk van merken.' Plukon is marktleider in de pluimveeverwerkende industrie. Onze verslaggever was ter plaatse: Er kwam ook rook naar buiten. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De Industrieweg werd afgesloten. Woordvoerder Frank lutke Schipholt over de brand: Het vuur werd bestreden door onder meer de korpsen van Wezep-Hattemerbroek, Wapenveld, Hattem en Oldebroek. De brandweer gebruikte onder meer water van aardappelverwerker CêlaVíta.