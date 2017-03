Grote brand bij pluimveeverwerker Plukon: 'Blijf uit de rook'

WEZEP - Bij pluimveeverwerker Plukon in Wezep woedt een zeer grote brand. Er zijn voor zover bekend geen gewonden.

Het gaat om een binnenbrand. Omdat er in het pand veel rook hangt, kan de brandweer de vuurhaard nog niet vinden. Die zit ergens bij het plafond. Een helikopter speurt ook naar de vuurhaard.

Er komt rook naar buiten. 'Blijf uit de rook en sluit bij overlast ramen en deuren', zegt de brandweer. De Industrieweg is afgesloten.

De eerste melding van de brand kwam even voor 12.30 uur. Het vuur wordt bestreden door onder meer de korpsen van Wezep-Hattemerbroek, Wapenveld, Hattem en Oldebroek.

Marktleider pluimveeverwerkende industrie

Plukon is marktleider in de pluimveeverwerkende industrie. Het bedrijf kwam de afgelopen maanden vooral in het nieuws door cao-acties.