Brand bij pluimveeverwerker Plukon nog niet onder controle

Foto: Stefan Verkerk Foto: Omroep Gelderland

WEZEP - De brandweer is al urenlang bezig met de bestrijding van een grote brand bij pluimveeverwerker Plukon in Wezep. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het personeel is geëvacueerd.

Het gaat om een binnenbrand. Omdat er in het pand veel rook hangt, kan de brandweer de vuurhaard nog niet vinden. Een helikopter speurde met een warmtebeeldcamera. 'Er is maar 5 centimeter zicht', zei een woordvoerder van de brandweer rond 15.30 uur. 'Om te ventileren, worden er voorzichtig ruimtes geopend.' Brand bij transportband Ruim 100 medewerkers van Plukon, veelal in witte pakken, zijn bij een sporthal in de buurt opgevangen. Volgens enkelen van hen ontstond de brand bij een transportband bij de afdeling ordervoorbereiding. De brand sloeg daarna over naar het plafond. Plukon is marktleider in de pluimveeverwerkende industrie. Een woordvoerster van het bedrijf weet nog niet wanneer de medewerkers in Wezep weer aan de slag kunnen. Onze verslaggever is ter plaatse: Er kwam ook rook naar buiten. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De Industrieweg is afgesloten. Woordvoerder Frank lutke Schipholt over de brand: De eerste melding van de brand kwam even voor 12.30 uur. Het vuur wordt bestreden door onder meer de korpsen van Wezep-Hattemerbroek, Wapenveld, Hattem en Oldebroek. De brandweer gebruikt onder meer water van aardappelverwerker CêlaVíta.