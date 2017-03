Hoogleraar nieuwe marsleider Vierdaagse

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Hoogleraar bestuurlijk sanctierecht Henny Sackers van de Radboud Universiteit in Nijmegen wordt de nieuwe marsleider van de Vierdaagse. Hij volgt Johan Willemstein op, voor wie de 101ste Vierdaagse in juli de laatste als marsleider is.

De 61-jarige Sackers is nu bestuurslid juridische zaken en reglementen van de stichting De 4Daagse. De Nijmegenaar heeft zelf 25 keer meegelopen, totdat hij volgens een woordvoerder van de stichting wegens een blessure moest stoppen. Oud-beroepsmilitair Willemstein is tien jaar marsleider geweest. Hij draagt zijn functie in juli aan Sackers over.