Cultuurcentrum Tiel: Er komt een gouden toekomst aan

TIEL - Dat de bouw van het cultuurcentrum Westluidense Poort zijn voltooiing nadert wordt deze dagen duidelijk zichtbaar. Op dit moment worden de goudkleurige gevelplaten geplaatst aan het nieuwe pand.

In dit deel van het pand wordt later dit jaar het huidige centrum voor kunstzinnige vorming 'De Plantage' gehuisvest. In een ander deel van het complex komt de Bibliotheek Rivierenland. De planning is dat het cultuurcentrum met de aanvang van het nieuwe culturele seizoen in september gereed is.

Onder het cultureel centrum is een grote parkeergarage voor bijna 600 auto's. De garage gaat naar verwachting volgende maand open. Het hele project kost 43 miljoen euro waarvan de provincie 5 miljoen voor haar rekening neemt.