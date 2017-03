Otter maakt opmars richting de Achterhoek

ULFT - De otter is bezig met een voorzichtige rentree in de Achterhoek. Op verschillende locaties zijn uitwerpselen van het zoogdier aangetroffen.



'Eerst was de aangroei net zo groot als het aantal otters dat er doodgereden werd', vertelt bioloog Henriëtte van der Loo, zij maakt onderdeel uit van een werkgroep die onderzoek doet naar de aanwezigheid van otters in de Achterhoek. 'Nu is dat beter. Je krijgt ook dat er vanuit Duitsland hier beesten naartoe komen lopen. Dat is helemaal leuk, want dan krijg je een gezonde populatie.'



Van der Loo poogt om de bewegingen van de otters in kaart te brengen. 'Maar het is heel moeilijk om te bewijzen waar ze vandaan zijn gekomen.' Toch zijn er de afgelopen periode ‘poepjes’ gevonden in onder meer Doetinchem, Doesburg en Ulft. 'In de Berkel hebben ze ook poep gevonden', aldus bioloog Van der Loo. 'Dat wil zeggen dat ze hier toch regelmatig komen.'