Bijna tien miljoen euro voor nieuwe school

SILVOLDE - De gemeente Oude IJsselstreek trekt 9,94 miljoen euro uit voor de nieuwbouw van een school voor het Almende College in Silvolde.

De nieuwe school komt naast het huidige Isala-gebouw. De bedoeling is dat de bouw in de zomer van 2018 begint. 'Dat hangt af van de bouwvoorbereiding, vergunningen, de architect, bodemonderzoek en gesprekken met de omgeving. Dat moet zorgvuldig gebeuren', legt rector Roelof Louwsma van het Almende College uit.

Als de bouw in de zomer van 2018 begint, kan de nieuwe school in de loop van 2020 worden geopend. Dan kan Wesenthorst in Ulft gesloten worden. De sluiting van Bluemers in Silvolde zou dan rond 2025 volgen.