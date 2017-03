Ronnie Ruysdael: 'Mega Piraten Festijn in Nijmegen is kers op de taart'

NIJMEGEN - Zaterdag is het eindelijk zover. Het eerste Mega Piraten Festijn in het Nijmeegse Goffertpark. Tot grote vreugde van ras-Nijmegenaar Ronnie Ruysdael.

'Gaat helemaal goed komen'

Ronnie Ruysdael is deze week regelmatig langs het Goffertpark gereden om te kijken hoe het vlot met de opbouw van de tent voor het Mega Piraten Festijn. 'Ze hebben 'm d'r mooi bij staan. De palen staan mooi recht, daar zie je de punten vanaf een afstand. Gaat helemaal goed komen.'

Voor sommige Nijmegenaren 'lastig' om naar Arnhem te gaan

Dit jaar is al de 14e editie van het rondreizende circus Mega Piraten Festijn, maar het feestje kwam nooit dichterbij dan het GelreDome in Arnhem. Leon Lukassen van de organisatie: 'Daar houden wij jaarlijks ons sluitfeestje, maar sommige mensen gaan per definitie niet naar dat stadion.'

Je hebt nu eenmaal Nijmegenaren die beweren dat hun auto zelfs begint te sputteren als ze Arnhem binnenrijden. Hoewel Ronnie Ruysdael zich verre wil houden van de strijd tussen Nijmegen en Arnhem, is hij wel blij dat het Mega Piraten Festijn nu eindelijk in zijn Waalstad plaatsvindt. 'Het is wel een soort kers op de taart dat het nu ook in Nijmegen wordt gehouden. Fantastisch.'

Nooit meer weggegaan uit Nijmegen

En dat terwijl Ronnie van origine helemaal niet uit Nijmegen komt. Hij kwam hier zo’n 35 jaar geleden een keer op bezoek bij een vriend. 'Ben je wel eens met de trein Nijmegen in gekomen? Die brug over, de Stevenskerk, de rivier, het is een prachtig plaatje. ... Ik voelde me meteen thuis.' De volkszanger is nooit meer weggegaan en voelt zich nu een echte Nijmegenaar. 'Nijmegen is een prachtige stad. Net niet te groot en net niet te klein.'

Over de liedjes die hij zaterdag zingt is Ronnie Ruysdael nog niet helemaal uit, maar eentje mag er niet ontbreken. Zijn lied 'Nijmegen', een lofzang op de stad waaraan hij zijn hart heeft verpand.