Enorm tekort aan leerkrachten dreigt in de Achterhoek

DINXPERLO - Scholen in de Achterhoek dreigen in de problemen te komen door een tekort aan nieuwe leerkrachten. Er zijn te weinig jongeren die kiezen voor het vak. De komende jaren stoppen veel onderwijzers met het vak omdat ze met pensioen gaan.

Ook al is de Achterhoek een krimpregio, het tekort aan nieuwe leerkrachten is zo groot dat nu Pabo Iselinge in Doetinchem de noodklok luidt. De school probeert het tij te keren door middelbare scholieren warm te maken voor het vak.

Op basisschool de Bosmark in Dinxperlo merken ze nu al dat het lastig is om invallers te vinden. Directeur Jan van der Horst: 'Wij hebben echt nieuwe mensen nodig. De komende jaren gaan er leerkrachten met pensioen en die moeten vervangen worden. Het is een heel mooi vak. Daar moeten we veel meer de nadruk opleggen. En het zou heel goed zijn als leerkrachten van de basisschool net zo veel verdienen als docenten op middelbare scholen.'

Als er geen nieuwe leerkrachten bij komen, worden de klassen groter. Ook moet het onderwijs volgens directeur Jan van der Horst dan anders georganiseerd worden. 'Leerkrachten moeten dan bijvoorbeeld een team aansturen met onderwijsassistenten. Maar dan moeten er wel genoeg onderwijsassistenten worden opgeleid.'