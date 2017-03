Fenna, Frida, of toch Foka? Suggesties voor Galloway-kalfje stromen binnen

Foto: Henk Baron

OOIJ - Al tientallen bezoekers van de website en de app van Omroep Gelderland hebben een naam ingestuurd voor het witte Galloway-kalfje dat onlangs is geboren. Het kalfje is uniek, want deze koeien zijn overwegend zwart.

Volgens beheerder Fokko Erhart van Free Nature is nog nooit eerder een wit kalf geboren in de Ooijpolder. Hij nodigt iedereen uit om een naam te verzinnen voor het beestje. 'Die moet beginnen met een F en eindigen op een A, omdat de naam van de moeder ook met een F begint en de A omdat het een meisje is.' Die oproep kwam vrijdagochtend op de site en app. Tegen 12.00 uur waren er al tientallen reacties binnengekomen. Suggesties zijn Freyja, Fenna, Fabia, Frida en Foka (naar de beheerder van het kalfje). Insturen kan nog steeds naar omroep@gld.nl. Maandag wordt de naam gekozen. Zie ook: 'Dit komt bijna niet voor': wit Galloway-kalfje geboren