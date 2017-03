Annemieke Traag wordt nieuwe gedeputeerde Overijssel

ULFT - Annemieke Traag wordt gedeputeerde in de provincie Overijssel. De waarnemend burgemeester van Doetinchem wordt waarschijnlijk op woensdag 12 april al geïnstalleerd.

'Wij denken met Annemieke Traag een meer dan uitstekende kandidaat te hebben om namens D66 zitting te nemen in het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel', stelt fractievoorzitter Margreet Overmeen-Bakhuis op de website van D66 Overijssel. 'Zij heeft als gedeputeerde in Gelderland veel ervaring opgedaan op het gebied van energie, milieu en Europa. Ze heeft veel zin om die ervaring in te zetten voor en met de inwoners van Overijssel.'



Traag was eerder al tot 2015 gedeputeerde in Gelderland en directeur van de Regio Twente. Haar beoogde vertrek naar Overijssel betekent dat zij op korte termijn afscheid neemt van Doetinchem en de gemeente daardoor ruim een maand zonder burgemeester zit. Haar opvolger, Mark Boumans, wordt op 18 mei geïnstalleerd.