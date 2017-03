Huurders goedkoopst uit in Nijmegen

NIJMEGEN - Huurders in Nijmegen wonen het goedkoopst in Nederland vergeleken met alle gemeenten, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hurende gezinnen in Nijmegen zijn dit jaar gemiddeld 551 euro kwijt aan belastingen van gemeenten, de provincie en het waterschap.

Volgens de onderzoekers heeft Nijmegen er bewust voor gekozen om de lasten van huurders zo laag mogelijk te houden. Daar komt bij dat ze geluk hebben dat het waterschap Rivierenland weinig geld vraagt voor het zuiveren van water.

Het hoogst zijn de lasten voor huurders in Midden-Delfland in Zuid-Holland. Daar betalen inwoners bijna twee keer zoveel als in Nijmegen.