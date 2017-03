Rafelder eert omgekomen Britse vliegers met groots monument

ETTEN - Het monument is ruim 13 meter lang. Een massief silhouet van een Britse Short Stirling bommenwerper, uitgevoerd in cortenstaal. In het staal zijn de namen uitgesneden van de zeven bemanningsleden die op 26 maart 1942 omkwamen in een weiland bij Rafelder toen hun toestel daar crashte. Het monument wordt vandaag, zondag de 26e, onthuld. 75 jaar na dato.

Het toestel was die avond op de terugweg van een missie naar het Duitse Essen. Op het moment dat het boven Rafelder verscheen, was het al een vurige streep aan de hemel, in brand geschoten door een Duitse nachtjager. Een bemanningslid, Geoffrey Heard, wist nog uit het toestel te komen maar sloeg te pletter op de grond. Na een korte draai crashte het toestel in een weiland aan de Tappenweg. Alle overige bemanningsleden kwamen om.

Het monument in de werkplaats, het gedeelte dat de cabine van het toestel weergeeft, ontbreekt op de foto

Het zondag geplaatste monument draagt de namen van de zeven vliegers, met laser uitgesneden in het staal, samen met de datum van de crash. Het monument is gemaakt in de metaalfabrieken van de broers Jurgen en frank van Loon in respectievelijk Gaanderen en Etten. Voor het programma 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020, namen we een kijkje in de werkplaats.

Presentator Erik van der Pol in gesprek met de gebroeders Van Loon. Zij groeiden op in Rafelder, vlakbij de pek van de crash

De omgekomen bemanningsleden zijn Geoffrey Thomas Heard (26 , foto), John Henry Abel Chapman (34), Thomas Kenneth Haynes (23), Edward Leslie Belk (20), Ivor Bertie Dopson (20), Donald Esmond Alan Rendtorff (22) en Howard Inman (31). Zij liggen begraven in Gendringen.

Een Short Sirling

