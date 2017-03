Onderzoek politie vanwege 'bloed op straat'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Agenten doen onderzoek in de Oranjestraat in Arnhem. Daar is volgens getuigen een flinke hoeveelheid bloed op straat gevonden.

De politie is met meerdere mensen aanwezig en een deel van de straat is afgezet. Wat zich heeft afgespeeld, is niet duidelijk. Later meer.