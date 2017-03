Steekpartij in café: OM wil zes jaar cel

ARNHEM - Tegen een man van 20 uit Wijchen is zes jaar cel geëist voor een steekpartij in Nijmegen. Hij zou drie mannen in een café hebben neergestoken.

De steekpartij was vorig jaar op 27 april, Koningsdag, in een café aan de Molenstraat. De verdachte ontkent dat hij heeft gestoken. Hij zegt dat hij geen mes bij zich had.

Ernstige verwondingen

Eén slachtoffer liep een geperforeerde long en een gescheurde milt op. De milt is inmiddels verwijderd. 'Ik ben nu zwakker', zei het slachtoffer voor de rechtbank.

Een ander liep een geperforeerde darm en een geperforeerde nier op. Het slachtoffer huilde toen hij verwondingen beschreef. 'Ik heb moeite met mijn studie, ik doe geneeskunde. Ik besef dat ik dood had kunnen zijn.' Het derde slachtoffer had een steekwond.

Kort lontje

De rechter vroeg aan de verdachte of deze verhalen wel iets met hem doen, omdat hij zo kalm is. 'Het doet me heel veel', antwoordde hij. 'Zelf voel ik me ook slachtoffer, ik voel me ook niet altijd prettig.'

De verdachte heeft een kort lontje, constateerde de rechter. 'Zo jong en dan dan al zo vaak betrokken bij geweld.' Verdachte: 'Misschien heb ik de verkeerde vrienden gehad.'

Verslaggever Petra Kuzee volgde de zaak: