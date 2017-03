Drie mannen neergestoken in café: Wijchenaar voor rechter

ARNHEM - Voor de rechtbank in Arnhem staat deze vrijdag een man terecht die in een Nijmeegs café drie mannen zou hebben neergestoken.

De steekpartij was vorig jaar op 27 april, Koningsdag, in een café aan de Molenstraat. De verdachte is een Wijchenaar van 20.

Eén slachtoffer liep een geperforeerde long en een gescheurde milt op. De milt is inmiddels verwijderd. 'Ik ben nu zwakker', zei het slachtoffer voor de rechtbank.

Een ander liep een geperforeerde darm en een geperforeerde nier op. Het derde slachtoffer had een steekwond.

Verslaggever Petra Kuzee volgt de zaak: