Orion sluit competitie af met duel om plek 1

DOETINCHEM - Orion strijdt zondag in de laatste wedstrijd van de reguliere volleybalcompetitie om de eerste plaats. Tegenstander in Doetinchem is koploper Dynamo Draisma.



'Ik verwacht een hele mooie pot, denk dat we goed aan elkaar gewaagd zijn en dat het alle kanten op kan. In principe moet je van iedereen winnen om de landstitel te kunnen pakken', blikt Freek de Weijer vooruit op de wedstrijd tegen Dynamo Draisma, de tegenstander in de eerder gewonnen bekerfinale. 'Voor ons maakt het niet heel veel uit', vult Colin Zuijdgeest aan over de eerste, tweede of derde plek. 'We gaan de wedstrijd in met een leeg hoofd en we gaan er alles aan doen om de uitkomst zo goed mogelijk te maken.'



Play-offs

De mannen van coach Goran Aleksov moeten zondag met 3-0 winnen om de Apeldoorners voorbij te gaan op de ranglijst. Bij een 3-1 winst worden de punten geteld, in dat geval moet Orion met meer dan 23 punten verschil winnen om nog eerste te kunnen worden. De eerste plaats zorgt er voor dat de winnaar van de reguliere competitie pas in de finale van de play-offs om het landskampioenschap tegen de nummer twee of drie speelt. Als Orion eerste wordt, ontlopen ze topploegen Dynamo Draisma en Abiant Lycurgus dus in de halve finale.